EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से EWS Quota से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले पर चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच 3 अहम पहलुओं पर सुनवाई करेगी। जानेंगे इन 3 अहम बिंदुओं के बारे में...

Published: September 13, 2022 08:44:13 am

आज सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करेगा। इस मामले में करीब 40 याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। इसमें 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई में पाँच जजों की पीठ सुनवाई करेगा। पांच जजों की बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट जस्टिस वेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। आज मुख्य तौर पर तीन बड़े पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा जोकि केके वेणुगोपाल ने 3 बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे थे। इनपर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 सितंबर को सहमति दी थी।

