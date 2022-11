टावर पर चढ़े AAP के पूर्व पार्षद, MCD चुनाव में टिकट न मिलने से थे नाराज, आत्महत्या की दी धमकी

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीब-उल-हसन आज एक ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए, जो दिल्ली MCD चुनाव में टिकट न मिलने के कारण नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने टावर के ऊपर से फेसबुक लाइव किया जिसमें आत्महत्या की धमकी भी दी।

दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे AAP के पूर्व पार्षद हसीब उल हसन रविवार यानी आज टावर पर चढ़ गए,जहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने टावर के ऊपर से फेसबुक लाइव करते हुए कहा कि "मुझे अगर कुछ होता है या मेरी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार AAP के दर्गेश पाठक और आतिशी होगीं।"

Ex-councilor of AAP climbed the tower, angry was over not getting ticket in MCD elections, threatened to commit suicide