'पप्पू नहीं, स्मार्ट हैं राहुल गांधी', पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का कांग्रेस नेता पर बड़ा बयान

Raghuram Rajan Statement on Rahul Gandhi: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रघुराम राजन ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं, स्मार्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू की छवि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

Ex RBI Governor Raghuram Rajan says Rahul Gandhi is a Smart Man Not Pappu