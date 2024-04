रात को करें Exercises? मोटापा कम करने के लिए शाम की एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद

जयपुरPublished: Apr 10, 2024 01:50:07 pm Submitted by: Manoj Kumar

Benefits Of Evening Exercises : अब तक हमेशा माना जाता रहा है कि व्यायाम (Exercise) सुबह करने के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन, हाल ही में हुई एक स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस स्टडी के अनुसार, मोटापे (Obesity) से ग्रस्त लोगों के लिए शाम के समय शारीरिक गतिविधियां करना ज्यादा लाभदायक हो सकता है।

शाम व्यायाम करना सेहत के लिए सबसे अच्छा Exercising in the evening is best for health Sham ko exercise karne ke fayde : अभी तक माना जाता रहा है कि सुबह व्यायाम (Exercise) करना सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है. लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक, मोटापे (Obesity) से ग्रस्त लोगों के लिए शाम को व्यायाम (Exercise) करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च की है। उन्होंने करीब 30,000 लोगों पर 8 साल तक अध्ययन किया. इन लोगों को पहनने योग्य डिवाइस दिए गए थे, जिनकी मदद से उनकी शारीरिक गतिविधियों को ट्रैक किया गया। Evening exercise benefits : अध्ययन के नतीजों के अनुसार, जो लोग शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच तेज गति से एरोबिक व्यायाम (Aerobic exercise) करते थे (जिससे दिल की धड़कन बढ़ती है), उनमें असामयिक मृत्यु और हृदय रोग से होने वाली मौत का खतरा सबसे कम पाया गया। दिन में कितनी बार व्यायाम करें How many times a day do you exercise?

इस अध्ययन में सिर्फ नियमित व्यायाम (Regular exercise) को ही नहीं ट्रैक किया गया, बल्कि 3 मिनट या उससे ज्यादा समय तक लगातार की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों को भी देखा गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि व्यायाम (Exercise) की कुल अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार व्यायाम करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में हर तीन में से दो लोगों का वजन ज्यादा है, जिससे उन्हें दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और जल्दी मौत का खतरा रहता है। Evening exercise benefits : अध्ययन में ये भी पाया गया कि शाम को व्यायाम (Exercise) करने से शुगर (Blood sugar) के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है, जो मोटापे और मधुमेह (Diabetes) से जुड़ी जटिलताओं को कम कर सकता है। हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि व्यायाम मोटापे (Obesity) की समस्या का अकेला समाधान नहीं है। लेकिन, ये रिसर्च ये संकेत देती है कि अगर लोग अपने व्यायाम (Exercise) का समय चुन सकें, तो इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने में मदद मिल सकती है।