Explainer: नेपाल और भारत में क्यों आते हैं बार-बार भूकंप, यहां चेक करें आपका इलाका भी डेंजर जोन में तो नहीं है?

Earthquake in Nepal and India: नेपाल में भूकंप के चलते अबतक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए यहां भूकंप के वैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।

Why did earthquake happen in Nepal and India: नेपाल में शुक्रवार की देर रात भूकंप आने से लेकर अबतक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। नेपाल के साथ-साथ बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी धरती के कंपन को महसूस किया। भूकंप के वजह से धरती के कांपने की घटना नियमित होती जा रही है। आए दिन आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया के किसी न किसी में हिस्से में बीते कल दोपहर में या रात में धरती कांपी थी। भूकंप के चलते रोजाना धरती कांपने की चर्चा से हमारी और आपकी रुह कांप उठती है। पिछले महीने अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण वहां लगभग 4,000 लोग मारे गए। इसी वर्ष तुर्किए में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था और 41,000 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में वर्ष 2015 में भूकंप से 9,000 लोग मारे गए थे और 23,000 लोग घायल हुए थे। पिछले महीने के 3 अक्टूबर को एक घंटे के भीतर चार-चार बार भूकंप आया था। इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल में था। इसका असर भारत के दिल्ली-एनसीआर, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल यह उठता है कि नेपाल और भारत में भूकंप बार-बार क्यों आते हैं? आइए, भूकंप का पूरा विज्ञान यहां समझने की कोशिश करते हैं...