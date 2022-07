न्यायपालिका की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बोले कपिल सिब्बल, 'मेरा सिर शर्म से झुक जाता है'

न्यायपालिका की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि संस्था (न्यायपालिका) के कुछ सदस्यों ने निराश किया है। वहीं हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है उससे मेरा सिर शर्म से नीचे झूक जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ऑल्ट न्यूज सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर भी निराशा व्यक्त की।

राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के कुछ सदस्यों निराश किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल के कुछ सालों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर की गई व्याख्या को लेकर चिंता व्यक्त किया है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर भी कपिल सिब्बल ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा संस्थानों का गला घोटकर असल में आपातकाल लागू किया गया है। इसके साथ ही सिब्बल ने आरोप लगाया कि रोजाना रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार कांग्रेस मुक्त भारत ही नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत चाहती है।

Expressing concern over the condition of the judiciary, Kapil Sibal said, 'My head hangs in shame'