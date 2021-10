भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 10-13 अक्टूबर रहेंगे किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान और आर्मेनिया के दौरे पर

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर कल रविवार 10 अक्टूबर को तीन देशों के दौरे पर रवाना होंगे। अपने इस दौरे में भारत के विदेश मंत्री किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा करेंगे। ये दौरा भारत के साथ इन तीनों देशों के संबंधों के लिए अहम रहेगा।

External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will visit Kyrgyzstan, Kazakhstan and Armenia from 10-13 October.



