किसान संगठनों ने टाली बैठक, सरकार के ऐलान पर 27 को होगा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Government ) की ओर से कृषि कानून वापस ( Farm Laws Repeal ) लिए जाने का ऐलान होने के बाद से ही हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है क्या किसान अपना आंदोलन ( Kisan Andolan ) खत्म करेंगे। इसी को लेकर किसान संगठनों ने रविवार को बैठक की, लेकिन इस बैठक में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दरअसल किसान फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ( SKM ) में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल हुए। लेकिन फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर बुलाई गई बैठक अब 27 नवंबर तक टाल दिया है।

यह भी पढ़ेँः Farm Laws Repeal: किसान मोर्चे की बैठक से पहले टिकैत ने बताया आगे का प्लान, कहा- शहद से मीठा बोल रहे पीएम, कैसे करें भरोसा

It was a good step, we welcome it. But a lot of things still remain: Farmer leader Balbir Singh Rajewal on the repeal of the three #FarmLaws pic.twitter.com/Q6T06VQ6Fh