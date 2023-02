फिर आंदोलन की राह पर किसान, 20 मार्च को दिल्ली कूच और महापंचायत का आह्वान

Farmer's Protest in Delhi: देश के किसान राजधानी दिल्ली में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पिछली बार किसान आंदोलन के समय सरकार ने जो वायदें किए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा बड़े आंदोलन का ऐलान किया है।





Farmer Protest: March to Delhi and call for mahapanchayat on 20 March