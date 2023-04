पाकिस्तान से जब तक बात नहीं होगी ऐसे हमले होते रहेंगे... पुंछ आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान

Poonch Terror Attack: जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी, ऐसे हमले होते रहेंगे।

Farooq Abdullah on Poonch Attack Unless Talks With Pakistan not Resume Such attacks will continue