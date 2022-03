द कश्मीर फाइल्स पर फारूक अब्दुल्ला ने तोड़ी चुप्पी, बताया कौन था जिम्मेदार?

द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद से ही कश्मीरी पड़ितों के पलायन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। फिल्म में कश्मीरी पंड़ितों के पयालन के लिए तात्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बताया जा रहा है। कई दिनों बाद फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को घेरा जा रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस से लेकर अन्य दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया को लेकर किया जा रहा था। आखिरकार उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। यही नहीं फारूक अब्दुल्ला ने ये भी बताया कि कश्मीर से कश्मीरी पंड़ितों के पलायन को लेकर जिम्मेदार कौन था?

