Indian Airlines: एयरपोर्ट पर लगे सीटीएक्स मशीन, गैजेट्स् को ट्रे में रखने का झंझट होगा खत्म, यह कैसे करती है काम?

नई दिल्लीPublished: Nov 28, 2023 08:06:59 am

CTX machines for cabin bag checks at airport: देश में एयरपोर्ट पर सीटीएक्स मशीन शीघ्र ही लगाया जाएगा। इस मशीन के चलते आपको गैजेट्स अलग से ट्रे में रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। आइए हम यहां जानते हैं कि यह सुविधा सबसे पहले किस एयरपोर्ट पर मिलेगी और कहां क्या तैयारी चल रही है?

3D CTX machines will reduce the time at airports: बेंगलूरु में हवाई यात्रियों का सफर जल्द ही बेहतर और आसान होने वाला है। शहर के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआइए) के टर्मिनल-2 पर यात्रियों को सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स पर हैंडबैग से मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ट्रे में नहीं रखना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर एंडवांस्ड सीटीएक्स मशीन (कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्स-रे) लगने वाली हैं। यह देश का पहला एयरपोर्ट होगा, जहां सीटीएक्स मशीन को ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम (एटीआरएस) और फुल-बॉडी स्कैनर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यात्रियों की सुवधिा के लिए तीन फुल-बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे।