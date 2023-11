Assembly Election 2023: इन राज्यों में 520 में सिर्फ 16 सीटों पर महिलाओं में जंग, कैसे लागू होगा महिला आरक्षण बिल?

Women Reservation Bill: लोकतंत्र का उत्सवः हालांकि अभी 33 फीसदी महिला कोटा सिस्टम लागू नहीं हुआ है लेकिन इन चुनावी राज्यों में किसी भी पार्टी ने इसे व्यवहार में उतारने की कोशिश भी नहीं की।

women should be given 33% of the seats: राजस्थान (200), मध्यप्रदेश (230) और छत्तीसगढ़ (90) की कुल 520 सीटों में सिर्फ 16 सीटें ही ऐसी हैं जहां महिलाओं के बीच मुकाबला हो रहा है। हालांकि चुनावों के पूर्व महिला शक्ति की गूंज संसद से सड़क तक सुनाई पड़ी थी। लेकिन टिकट देते समय 'फिर वही ढाक के तीन पात' कहावत चरितार्थ हुई। महिला कोटा अभी लागू नहीं हुआ है पर किसी दल ने 33 फीसदी (33% of the seats in state legislative assemblies and the Parliament Election) टिकट देने की बात को व्यवहार में लाना जरूरी नहीं समझा। इस हकीकत के बीच जहां जिन्हें मौका मिला उन्होंने अपना पूरा दम-खम लगा रखा है।