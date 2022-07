Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर जानवरों की लड़ाई से जुड़ी कई वीडियो देखे होंगे का लेकिन क्या आपने कभी हाथी और मगरमच्छ के बीच जंग देखी है? आपको क्या लगता है इसमें किसे हार मिली होगी?

सोशल मीडिया पर और दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते हैं कुछ काफी क्यूट होते हैं तो कुछ काफी अजीब। जानवरों से जुड़े वीडियो भी अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ तो आपको खूब हंसाते हैं तो कुछ डराते भी हैं। आपने सोशल मीडिया पर जानवरों के बीच फाइट से जुड़े वीडियो भी आपने देखे होंगे। कभी शेर और बाघ के बीच तो कभी सांप या नेवले के बीच, पर क्या आपने कभी हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई देखी है? यदि दोनों के बीच लड़ाई हो तो किसकी जीत होगी? या किसकी हार?

Fight between elephant and crocodile, see who will win (File Pic)