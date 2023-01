300 रुपए के लिए चार पुश्तों तक पहुंचा झगड़ा, जानिए दोनों परिवारों के बीच की गजब कहानी

गुजरात के साबरकांठा गांव के दो परिवारो में 300 के लिए चल रहा झगड़ा चौथी पीढ़ी तक पहुंच गया है। दोनों परिवारों के बीच चली आ रही ये लड़ाई किसी को भी नहीं पता है कि कब खत्म होगी। आइए जानते हैं विवाद से जुड़ी गजब कहानी।

Fight over Rs 300 passes over to fourth generation in Gujarat