Congress Bank Accounts : कांग्रेस में गहराया आर्थिक संकट, वेतन-बिल चुकाने के भी पैसे नहीं, राहुल गांधी की यात्रा पर भी आफत

नई दिल्लीPublished: Feb 17, 2024 05:06:56 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Congress Cash Crisis After SC Electoral Bond Strike : सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) को रद्द करने के अगले दिन आयकर विभाग (Income Tax) ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज (Freeze) करके सियासी हलचल पैदा कर दी। आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न देने में देरी के कारण कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाल दी। इसके चलते कांग्रेस के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया और कर्मचारियों के वेतन, बिजली-पानी के बिल चुकाने के पैसे तक नहीं बचे। यहां तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी संकट आ गया।