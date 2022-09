AAP के प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी चीफ को ड्रग्स संघवी कहना पड़ा भारी, मानहानि का केस दर्ज

गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। गोपाल भाई इटालिया पर बीजेपी चीफ और राज्य के मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है।

गुजरात में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी जोरों-शोरों से तैयारी कर रही है। वो एक भी अवसर बीजेपी पर हमला करने का नहीं छोड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गुजरात सरकार के गृहराज्य मंत्री हर्ष सिंघवी पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने अब मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उन्होंने हर्ष सिंघवी को 'ड्रग्स सिंघवी' से संबोधित किया है।

FIR against Gujarat AAP chief for using derogatory language against state BJP chief