मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक गोदाम लगी भीषण आग, 8 दमकल मौके पर पहुंची

यह भी पढ़ें: Coronavirus In Delhi: राजधानी में 7 महीने का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 2761 केस, 51 फीसदी हुआ इजाफा

#WATCH | Fire breaks out a godown in Ghatkopar area of Mumbai; eight fire engines rushed to the spot pic.twitter.com/tij8fX23sZ