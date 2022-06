दिल्ली के मंगोलपुरी में फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर

दिल्ली में बुधवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग दिल्ली के मंगोलपुरी में फेज-1 इलाके में स्थित फैक्ट्री में लगी है। दमकल की 26 गाड़ियां इस पर काबू पाने में लगी हुई है। राहत की बात यह है कि अभी तक फैक्ट्री में आग लगने से अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Published: June 29, 2022 07:52:14 am

fire breaks out at a factory in mangol puri