दिल्ली के अशोक विहार के बैंक्वेट हॉल में लगी आग, 10 दमकल मौके पर मौजूद

Delhi Fire: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। नरेला में लगातार 3 आग लगने की घटनाएं सामने आने के बाद अब न्यू अशोक विहार के एक बैंकेट हॉल में आग लगने की घटना सामने आ रही है।

Updated: May 17, 2022 08:24:53 pm

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। आज सुबह एक बस में आग लगने की घटना के बाद अब एक बैंकेट हॉल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के अशोक विहार के जीटी करनाल रोड स्थित अटलांटिस बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और अब आग बुझाने का काम जारी है। अबतक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो बैंक्वेट हॉल लगी आग में एक 30 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया है और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। इस युवक की पहचान हर्ष चोपड़ा के रूप में हुई है।

