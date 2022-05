जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग का नहीं थम रहा कहर, रिहायाशी इलाकों तक पहुंचने की आशंका से दहशत

यह भी पढ़ेंः कश्मीरियों का गल्फ जाना होगा आसान, अब श्रीनगर से शारजाह के लिए हर सप्ताह उड़ान भरेगी 5 फ्लाइट

Jammu and Kashmir | Swathes of forest ablaze as fire breaks out near Bathuni-Kalalkas-Potha villages' area in Rajouri district pic.twitter.com/rIwtST0kim