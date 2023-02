दिल्ली: केशवपुरम में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 10 दमकल

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 15, 2023 08:36:11 am

दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक बार फिर आग लग गई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आग एक फैक्टरी में लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है।

Fire broke out in a factory in Keshav Puram