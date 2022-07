बिहार में पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी रेलगाड़ी

बिहार के रक्सौल-नरकटियागंज रेलखंड से बड़ी खबर सामने आई है। यहां रविवार की सुबह भेलाही स्टेशन के पहले आउटर सिग्नल के करीब ट्रेन में आग लग गई। देखते ही देखते रेल का इंजन का धू-धू कर चलने लगा। रेल में आग लगते ही हड़कंप मच गया। इसका धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था।

बिहार के रक्सौल में रविवार की सुबह-सुबह चलती ट्रेन के इंजन में आग लग गई। चलती ट्रेन के इंजन से धुएं का गुबार उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। हर तरफ चीख-पुकार मच गई। वहीं ट्रेन में आग लगने के बाद ट्रेन के गार्ड ने इसकी जानकारी तुरंत चालक दल के सदस्यों को दी और ट्रेन तत्काल रुकवाई। गनीमत यह रही कि, इस घटना में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। इस आग पर सबसे पहले नजर गार्ड की पड़ी। उन्होंने चालक दल के सदस्यों को इसकी सूचना दी। स्टेशन करीब होने की वजह से ट्रेन की गति काफी कम थी। इसलिए ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया।

Fire Broke Out In Engine Of A DMU Train On Raxaul Narkatiyaganj Rail Section In Bihar