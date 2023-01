अहमदाबाद: 7वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, 25 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाती रही लड़की जिंदा जली

Ahmedabad Fire Incident: अहमदाबाद में शनिवार को 11 मंजिले बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर पर भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में एक बच्ची जिंदा जल गई। घटना अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके की है। अब हादसे के बाद लोग बिल्डिंग सोसायटी और अग्निशमन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

Fire Broke Out on Seventh Floor of Ahmedabd Building near Girdharnagar Girl Dead