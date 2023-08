Burning Train: ट्रेन में फटा गैस सिलेंडर, 9 लोगों की मौत, 25 घायल

Train fire in Tamil Nadu : तमिलनाडु में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है।

Nine passengers from UP killed as fire guts two coaches of special train in Madurai