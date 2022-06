अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के स्वागत के प्रशासन तैयार, 29 जून को पहला जत्था होगा रवाना

Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यात्रा के लिए पहला जत्था 29 जून को रवाना होगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 20 जून से शुरू हो रही है, जो 43 दिन तक चलेगी।

Amarnath Yatra: जम्मू कश्मीर में विश्व विख्यात अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। करीब ढाई महीने तक चलने वाली यह यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। कोरोना के कारण पिछले दो साल अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध लगा था। ऐसे में इस बार दो साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर हजारों श्रद्धालु अपनी बुकिंग करा चुके हैं। वहीं इस यात्रा की व्यवस्था को लेकर भारत सरकार की ओर से कई बार बैठक हो चुकी है।

First batch will leave for Amarnath Yatra on June 29