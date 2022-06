गले में मोमोज फंसने के कारण देश में पहली मौत, AIIMS ने जारी की चेतावनी

Momos: गले में मोमोज फंसने के कारण देश में पहली मौत हो गई है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम के बाद देश में इस तरह के पहले मामले का खुलासा किया है।

Momos: अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए। गले में मोमोज फंसने के कारण देश में पहली मौत हो गई है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने इस मामले को बहुत ही दुर्लभ बताया है। इसके साथ ही लोगों को इससे सबक लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि मोमोज खाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, लापरवाही के कारण इससे जान भी जा सकती है।

first death in India due to momos getting stuck in throat