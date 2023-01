कोलकाता में आज से G-20 की पहली बैठक, भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

नई दिल्लीPublished: Jan 09, 2023 08:00:24 am Submitted by: Shaitan Prajapat

First meeting of G-20 in Kolkata : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज से 11 जनवरी तक जी 20 की बैठक से की पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जी-20 की पहली बैठक सोमवार को न्यू टाउन के विश्व-बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी।

