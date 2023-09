नए संसद भवन में कल होगी राज्यसभा की पहली कार्यवाही: जानिए, पहले दिन कितने घंटे चली लोकसभा

Published: Sep 19, 2023 05:12:52 pm Submitted by: Prashant Tiwari

First proceedings Rajyasbha will be held tomorrow: आज से नए संसद भवन में आधिकारिक तौर पर कार्रवाई तो शुरू हो गई। लेकिन उच्च सदन में किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं हुआ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देकर उसकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी।