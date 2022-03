पंजाब से श्रीनगर की ओर जा रही थी कार

इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने कहा कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसका नंबर JK01U-2233 है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह कार सांबा से श्रीनगर की तरफ जा रही थी। जब वह जमोदा के पास एक गहरी खाई में गिर गई।





J&K | A total of five people died and one was injured in an accident near the Mansar area of Samba district early in the morning, the station house officer (SHO) of Samba said