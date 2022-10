देशविरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में जम्मू कश्मीर के पांच सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त

Action on Terror link: आतंकवदियों से संबंध रखने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पांच सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनकी सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में प्रशासन ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है।

Five Govt employees dismissed from service for anti-national activities in Jammu Kashmir