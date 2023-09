बिहार में दर्दनाक हादसा: नाव पलटने से 5 की मौत, कई डूबने की आशंका

Submitted by:

Boat Accident in Darbhanga : बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। दरभंगा में नाव डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और तीन बच्चें शामिल हैं।

Boat Accident in Darbhanga

Five People Killed in Boat Accident in Darbhanga : बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। दरभंगा में नाव डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और तीन बच्चें शामिल हैं। गांव वालों ने पांच लोगों का शव निकाला है। इस घटना की पुष्टि करते हुए कुशेश्वरस्थान BDO किशोर कुमार ने डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे मे कई और के डूबने की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है की कुशेस्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के झाझरा और गढेहपूरा के बीच शाहपुर चौर में ये बड़ा हादसा हुआ है। चौर में कमला व जीवछ नदी का पानी फैला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।