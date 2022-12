बंगालः जेल में बंद कैदी भी देख सकेंगे FIFA World Cup का फाइनल, लगाए गए पांच TV

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 17, 2022 11:33:49 am

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होना है। इस खिताबी मुकाबले को देखने के लिए फुटबॉलप्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जेल में बंद कैदी भी फाइनल देखने के लिए रोमाचिंत है। बंगाल के एक जेल में बंद कैदी इस खिताबी मुकाबले को देख सके, इसलिए जेल में पांच टीवी लगाए गए है।

Five TV set in Jhargram Jail ahead of Argentina-France Fifa World Cup Final