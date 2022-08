बिहार के सीवान में बड़ा हादसाः श्राद्धकर्म में शामिल होने गए एक ही परिवार के पांच युवक नदी में डूबे, मचा कोहराम

बिहार के सारण जिले में आज एक हादसा हो गया। यहां एक वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए पांच युवक एक नदी में डूब गए। युवकों के डूबने की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। बाद में गोताखोरों की मदद से पांचों की शव बरामद की गई।

Five Youths Drowned in a River During Funeral Ceremony in Siwan Bihar