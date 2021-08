Independence Day 2021: जानिए स्वतंत्रता दिवस 2021 पर ध्वजारोहण का समय से लेकर पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली। भारत आज अपनी स्वतंत्रता ( Independence Day 2021 ) की 75वीं वर्षगांठ ( 75th independence day of India )मना रहा है। आज के दिन ही भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी. इस 75वें सालगिरह को सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) करीब 7.18 बजे लाल किले पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य सेना प्रमुख उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। करीब 7.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। पहली बार हेलिकॉप्टर के जरिए फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होगी। इसके बाद 7.33 बजे पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

Greetings to you all on Independence Day.



आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई। आजादी के अमृत महोत्सव का यह वर्ष देशवासियों में नई ऊर्जा और नवचेतना का संचार करे।



जय हिंद! #IndiaIndependenceDay