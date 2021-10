18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ दोबारा उड़ सकेंगे विमान, सरकार ने दी अनुमति

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अभी तक

एयरलाइंस सिर्फ 85 फीसदी की क्षमता से संचालित हो रहीं थी। अब सरकार ने 100 फीसदी क्षमता के साथ उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। अब फ्लाइट में बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के सभी यात्री सफर का आनंद ले पाएंगे।



नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से घरेलू हवाई संचालन को बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के बहाल करने की अनुमति दी है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि अब घरेलू उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लगी पाबंदियां 18 अक्टूबर से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। बता दें कि इससे पहले एयरलाइंस को यात्री क्षमता 85 फीसदी तक बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसको अब हटा लिया गया है।



फ्लाइट्स पर लगा था दो महीने का ब्रेक:

आपको बता दें कि 1 जून से 5 जुलाई के बीच यह सीमा महज 50 फीसदी थी, जिसको कोरोना की दूसरी लहर के बाद वायरस के कम होने के चलते धीरे-धीरे बढ़ाया गया था। वहीं अब कोरोना वायरस की कमी के मद्देनजर सरकार ने पूरी तरह से इस नियम को बदल दिया है।

अब फिर से 100 फीसदी होगी बुकिंग:

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को बतााय कि अब घरेलू एयरलाइंस अब क्षमता प्रतिबंधों के बिना यात्री उड़ानें संचालित कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि वे अब सभी उपलब्ध सीटों में से 100 प्रतिशत बुक कर सकती हैं। इसी के साथ एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालकों को मंत्रालय ने कहा कि वे सुनिश्चित करें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालन हो। याद रहे कि सरकार ने दो महीने के ब्रेक के बाद पिछले साल मई में घरेलू उड़ान का संचालन फिर से शुरू किया था।

Ministry of Civil Aviation permits to restore the scheduled domestic air operations from 18th October, without any capacity restriction pic.twitter.com/2kSbAkkd2E