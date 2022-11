लेडी अफसरों ने तोड़ा रिकॉर्ड! पहली बार नॉन-IPS महिला अधिकारी CRPF में बनी आईजी

देश में पहली बार नॉन-IPS महिला अधिकारी CRPF में आईजी बनी हैं, जिसमें एनी अब्राहम को विशेष दंगा रोधी इकाई रैपिड एक्शन फोर्स(RAF) का आईजी बनाया गया है। इसके साथ ही सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है।

For the first time two non-IPS women officers became IG in CRPF