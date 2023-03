आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कर्नाटक चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता भास्कर राव BJP में शामिल

AAP leader Bhaskar Rao joins BJP: आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में बड़ा झटका है। पार्टी के सीनियर नेता और बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर भास्कर राव ने भाजपा ज्वाईन कर लिया है। बुधवार को भास्कर राव ने आप से इस्तीफा देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया।

Former commissioner of Bengaluru and AAP leader Bhaskar Rao joins BJP in Bengaluru