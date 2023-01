पूर्व केंद्रीय मंत्री व JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पूर्व केंद्रीय मंत्री व JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने भावुक ट्वीट करते हुए कहा "पापा नहीं रहे।"

Former JDU President Sharad Yadav passed away, breathed his last at the age of 75