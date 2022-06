बिहारः युवक की लाश और 10 फीट लंबे विषैले सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक, मची अफरातफरी

बिहार अपने अजीबो-गजीब कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। यहां के लोगों की दिलेरी से लेकर उनकी शरारत भरी करतूत भी सुर्खियों में आती है। अब एक ऐसा ही मामला बिहार के सीवान जिले से सामने आया है। जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है...

Published: June 11, 2022 11:09:24 am

Former MLA Reached Hospital with dead Body and 10 feet long snake