पूर्व सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज, 6 हफ्ते के अंदर खाली करना होगा सरकारी आवास, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद व BJP नेता का याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के खतरे को देखते हुए बंगले के आवंटन को जारी रखने की मांग की थी। कोर्ट ने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते के अंदर सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए हैं।

पूर्व राज्यसभा सांसद व BJP नेता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने 6 हफ्ते के अंदर बंगले को खाली करके उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को निर्विवाद रूप से आवंटन पांच साल के लिए किया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। कोर्ट को ऐसी कोई भी बात नहीं दिखाई गई, जिससे यह दिखे कि Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को सरकारी आवास की आवश्यकता हो।

