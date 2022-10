50 लाख की रिश्वत देते पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा गिरफ्तार, कांग्रेस छोड़ BJP में हुए थे शामिल

पूर्व कांग्रेस मंत्री अरोड़ा पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर कार्रवाई चल रही थी। इसी कार्रवाई से बचने और मामले को रफा-दफा करने के लिए उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो के एक अधिकारी को घूस की पेशकश की। इस दौरान विजिलेंस की टीम उन्हें ट्रैक कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारी से घूस लेने को कहा, तुरंत विजिलेंस की टीम ने उन्हें पकड़ लिया।





Vigilance Bureau arrests Punjab's ex-min Sundar Sham Arora for offering Rs50 lakhs bribe to Manmohan Kumar,AIG in connection to a vigilance enquiry against him.FIR registered under Prevention of Corruption Act,Rs50 lakhs bribe money recovered from accused: Vigilance Bureau Punjab pic.twitter.com/kilYnjgiTe