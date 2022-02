Air India New CEO: Ilker Ayci बने एयर इंडिया के नए सीईओ, टर्किश एयरलाइन में संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

Ilker Ayci New CEO Of Air India: टाटा ग्रुप ने टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन Ilker Ayci को AIR India के सीईओ और एमडी के तौर पर नियुक्त किया है।

Air India New CEO: टाटा संस ने Ilker Ayci को एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के तौर पर नियुक्त किया है। इसपर आखिरी मुहर लगाने के लिए आज एअर इंडिया बोर्ड की दोपहर में बैठक हुई थी। इस बैठक के लिए टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखरन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। बोर्ड ने काफी विचार-विमर्श के बाद Ilker Ayci के नाम पर मुहर लगा दी।

Former Turkish Airlines chairman Ilker Ayci to be Air India CEO & MD