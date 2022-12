वित्तमंत्री के नाम पर फर्जी लेटर जारी करके 3 हजार से अधिक लोगों ठगी, 4 गिरफ्तार

New Delhi

दिल्ली पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर फर्जी लेटर जारी करके ठगी का काम करते थे। अभी तक इन आरोपियों ने 3 हजार से अधिक लोगों को ठगा है। आइए जानते हैं ये किस तरह से ठगी करते थे।

Four Arrested For Posing As Finance Ministry Officials, Duping People