Gujarat: 27 लाख की चांदी लूटकर भागे बदमाश कुछ ही घंटों में गिरफ्तार, खुद उप मुख्यमंत्री ने मालिक को सौंपे आभूषण

वहीं अहमदाबाद शहर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शातिर आरोपियों ने एक कंपनी के बैंक खाते की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन की जानकारी चोरी कर उसमें सेंध लगाते हुए अलग-अलग खातों में करीब 68 लाख रुपए से अधिक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर ली। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के अनुसार चांदखेड़ा स्थित वैष्णोदेवी मंदिर के पास रहने वाले चिंतन पंचाल ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि चार नवंबर की दोपहर 3.30 बजे से पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने तकनीकी तरीके से उनकी कंपनी के बैंक खाते की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन की लिंक का डेटा चोरी कर लिया।