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Gujarat: 27 लाख की चांदी लूटकर भागे बदमाश कुछ ही घंटों में गिरफ्तार, खुद उप मुख्यमंत्री ने मालिक को सौंपे आभूषण

Silver Jewellery Robbery: हाईवे पर 27.44 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूरा लूटा गया माल बरामद कर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के हाथों मूल मालिक को वापस सौंप दिया।
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अहमदाबाद

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Rakesh Mishra

Updated: 6 Nov 2026, 9:44 PM IST

Gujarat Jewellery Robbery

चांदी के आभूषण लौटाते उप मुख्यमंत्री। फोटो- पत्रिका

Gujarat Jewellery Robbery: डीसा ग्रामीण पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई लूट की गंभीर वारदात का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर बनासकांठा पुलिस ने लूटे गए 27.44 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषणों सहित अन्य सामान को उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के हाथों मूल मालिक को सौंप दिया गया। राज्य सरकार के अभियान 'तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम' के तहत यह किया गया। अहमदाबाद की चांदी की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी अहमदाबाद से वापस धानेरा लौट रहे थे।

4 आरोपी गिरफ्तार

इसी दौरान डीसा के टेटोडा गांव के पास हाईवे रोड पर अज्ञात व्यक्तियों ने पीड़ित की गाड़ी रोककर उसे घायल कर दिया और गाड़ी से चांदी के आभूषण लूट लिए। इसमें 27.44 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण लूटे गए थे। इस संबंध में पीड़ित ने डीसा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में लूट का मामला दर्ज कराया गया था। बनासकांठा एलसीबी की टीम ने तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ही घंटों में लूट की इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई कार सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से पूरी लूटी गई चांदी सफलतापूर्वक बरामद कर ली।

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प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

इस गंभीर अपराध की गुत्थी सुलझाने में बनासकांठा एलसीबी के पुलिस निरीक्षक डीएम राठौड़ और उनकी टीम के हैड कांस्टेबल राजेशकुमार, कांस्टेबल कानसिंह व मुकेशकुमार ने सराहनीय कार्य किया। इन सभी को उप मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल में बनासकांठा जिला पुलिस ने 'तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम' अंतर्गत कुल लगभग 538 कार्यक्रम आयोजित कर 4.66 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की खोई हुई या लूटी गई संपत्ति मूल मालिकों को वापस लौटाई है।

अहमदाबाद में साइबर ठगी

वहीं अहमदाबाद शहर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शातिर आरोपियों ने एक कंपनी के बैंक खाते की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन की जानकारी चोरी कर उसमें सेंध लगाते हुए अलग-अलग खातों में करीब 68 लाख रुपए से अधिक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर ली। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के अनुसार चांदखेड़ा स्थित वैष्णोदेवी मंदिर के पास रहने वाले चिंतन पंचाल ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि चार नवंबर की दोपहर 3.30 बजे से पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने तकनीकी तरीके से उनकी कंपनी के बैंक खाते की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन की लिंक का डेटा चोरी कर लिया।

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