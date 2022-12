हरियाणा में बड़ा हादसाः अंबाला में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

Ambala Car Fell Down in Canal: हरियाणा के अंबाला जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक कार नहर में गिर गई। जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान पति-पत्नी और उनकी दो बच्चे के रूप में हुई है। चारों पंजाब के रहने वाले थे।

Four Family Members From Punjab Died after Car Fell Down in Canal Ambala