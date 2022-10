उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन, 4 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

Submitted by:

अ + अ - Published: Oct 22, 2022 11:00:48 am

उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली इलाके में तीन घरों में हुए भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। थराली SDM रवींद्र जुवंता ने कहा कि पुलिस और SDRF की टीमों को मौके पर भेजा गया है।

Four killed in landslide in Uttarakhand's Chamoli