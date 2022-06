पंजाब के तरनतारन में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दो कारों की टक्कर, 4 की मौत

Road Accident: पंजाब में एक और भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा पंजाब के तरनतारन के हरीके में हुआ है।

रविवार रात पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एक और सड़क हादसे की खबर आई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हुई है। इस दौरान 2 कारों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मौके पर ही 4 सवारों की मौत हो गईजबकि ड्राइवर घायल हो गए हैं। ये हादसा तरनतारन के हरीके में हुई है।

Four people were killed when 2 cars collided in Tarn Taran, Punjab