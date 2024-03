Shame, Shame : दिल्ली में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन, तोड़फोड़, गिरफ्तार

नई दिल्ली Mar 24, 2024

Four year old gir raped at tutor house in Delhi: यह घटना शनिवार को हुई। यह बताया जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में ट्यूशन टीचर के घर पर इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया।

Baby girl raped in Pandav Nagar, Delhi : दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली में चार साल की एक बच्ची के साथ उसके ट्यूशन टीचर के भाई ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शनिवार को पूर्वी दिल्ली स्थित पांडव नगर में ट्यूशन टीचर के घर पर हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने रविवार को आरोपी के घर के बाहर रेप के विरोध में प्रदर्शन किया। घटनास्थल से मिली तस्वीरों के अनुसार, गुस्साई भीड़ ने इलाके में कारों और ऑटो को क्षतिग्रस्त कर दिया।