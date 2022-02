बिहारी बाबू से हुआ फ्रांस की शर्लिन को प्यार, शादी रचाने के लिए सात समंदर किए पार, विदेशी दुल्हन देखने को लग गई भीड़

जब प्यार होता है तो वो सीमा और सरहदों को नहीं देखता। प्यार करने वाले बीच में आने वाली हर बाधा को भी पार कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही फ्रांस की युवती शर्लिन ने किया है। जिसका दिल बिहार के एक लड़के पर आ गया। बस शादी रचाने के लिए शर्लिन ने सात समंदर पार कर डाले।

प्यार सरहदों की सीमाओं को नहीं देखता है और इसके बीच में कोई भी बाधा आ जाए उससे वो पार पाकर अपने सच्चे प्यार को पाने की कोशिश में जुट जाता है। कुछ ऐसा ही खबर बिहार से सामने आई है। दरअसल यहां फ्रांस की रहने वाली शर्लिन का दिल बिहार के एक लड़के पर आ गया, बस फिर क्या था, अपने प्यार को पाने के लिए शर्लिन सात समंदर पार कर के आ गई। बिहार पहुंचकर शर्लिन ने अपने प्यार से शादी भी रचा ली। खास बात यह है कि विदेशी दुल्हन को देखने के लिए इलाके में भीड़ भी जमा हो गई।

France Girl Sherlyn Fell Love With Boy From Bihar, for Marriage She came India